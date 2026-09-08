Iran Balik Serang Kapal Perang AS, IRGC Beri Peringatan Keras di Selat Hormuz

JawaPos.com - Iran mengklaim berhasil menghantam kapal induk dan kapal perusak Amerika Serikat dengan rudal balistik. Teheran memperingatkan, respons berikutnya bisa jauh lebih keras jika AS terus mengganggu kapal-kapal Iran di kawasan.

Klaim tersebut disampaikan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang mengatakan Angkatan Dirgantara dan Angkatan Lautnya telah melakukan serangkaian operasi terhadap aset yang terkait dengan militer Amerika Serikat.

Bagi Iran, serangan itu merupakan respons langsung terhadap tindakan AS yang dinilai semakin agresif, terutama setelah tiga kapal tanker minyak Iran disebut menjadi sasaran serangan.

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Angkatan Dirgantara IRGC mengatakan sejumlah rudal balistik ditembakkan ke sebuah kapal induk dan kapal perusak AS yang disebut telah mengganggu kapal-kapal Iran serta terlibat dalam blokade laut terhadap negara tersebut.

"Kedua kapal perang itu, setelah mengalami kerusakan dan mengkhawatirkan adanya serangan lain, terpaksa melarikan diri dari area pertempuran," kata Angkatan Dirgantara IRGC mengutip TASNIM.

IRGC dengan demikian mengklaim kedua kapal perang AS mengalami kerusakan dan meninggalkan area pertempuran karena khawatir kembali menjadi sasaran.

Iran Tunjukkan Kemampuan Membalas

IRGC menggambarkan operasi tersebut sebagai bukti bahwa kehadiran militer AS di kawasan tidak lagi menjamin keamanan kapal-kapalnya dari serangan Iran.

Menurut Angkatan Dirgantara IRGC, Amerika Serikat selama bertahun-tahun “berkeliling di kawasan dengan kebanggaan palsu dan klaim kosong”. Kini, kata mereka, Washington dipaksa mengakui bahwa kapal perang AS telah menjadi sasaran.