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Rian Alfianto
Rabu, 9 September 2026 | 21.32 WIB

7 Kereta Api Murah Jakarta-Tegal, Tarif Mulai Rp180 Ribu dengan Pemandangan Pantura

Ilustrasi Stasiun Tegal. (Instagram/roemahtepisawah). - Image

Ilustrasi Stasiun Tegal. (Instagram/roemahtepisawah).

JawaPos.com - Mencari kereta api murah dari Jakarta ke Tegal? Ada sejumlah pilihan kereta kelas ekonomi dengan tarif mulai sekitar Rp180.000. Perjalanan rata-rata membutuhkan waktu 4 hingga 4,5 jam dengan jarak sekitar 289 kilometer, sekaligus menawarkan pemandangan khas jalur utara Jawa yang berubah dari kawasan perkotaan menjadi hamparan sawah luas.

Tiket kereta Jakarta-Tegal bisa dipesan melalui Access by KAI maupun aplikasi pemesanan tiket tepercaya. Tarif dan ketersediaan kursi dapat berubah sesuai jadwal keberangkatan, kelas, serta periode perjalanan, sehingga harga sebaiknya kembali dicek saat melakukan pemesanan.

Bagi traveler yang ingin bepergian dengan biaya relatif terjangkau tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama di perjalanan, kereta api menjadi salah satu pilihan yang menarik. Jadwal keberangkatannya juga cukup beragam, mulai pagi, siang, sore hingga malam.

7 Pilihan Kereta Murah Jakarta-Tegal

Berikut sejumlah kereta yang dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dari Jakarta menuju Tegal:

KA Tegal Bahari
Kelas ekonomi dengan tarif mulai sekitar Rp180.000.

KA Tawang Jaya Premium
Kelas ekonomi premium/New Image dengan tarif sekitar Rp230.000.

KA Dharmawangsa Ekspres
Kelas ekonomi dengan tarif sekitar Rp260.000.

KA Matarmaja
Kelas ekonomi dengan tarif mulai sekitar Rp210.000.

KA Menoreh
Kelas ekonomi dengan tarif sekitar Rp230.000.

Editor: Kuswandi
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