7 Pilihan Kereta Rute Yogyakarta-Kertosono Lengkap dengan Jadwal dan Harga Tiket

Ilustrasi Stasiun Kertosono. (Radar Banyuwangi)
JawaPos.com - Perjalanan menggunakan kereta api dari Yogyakarta ke Kertosono Nganjuk menawarkan sejumlah pilihan kelas dan harga yang beragam.
Penumpang dapat memilih kereta ekonomi subsidi dengan tarif mulai Rp 80.000, kereta komersial kelas ekonomi, hingga layanan eksekutif dengan harga tiket mencapai sekitar Rp 600.000.
Dirangkum JawaPos.com, ada sedikitnya tujuh KA yang dapat menjadi pilihan untuk perjalanan kereta Yogyakarta-Kertosono.
Masing-masing adalah KA Sri Tanjung, Kahuripan, Jayakarta, Malabar, Kertanegara, Gajayana, dan Singasari.
Durasi perjalanan kereta Yogyakarta-Kertosono umumnya berkisar 3-4 jam, tergantung kereta yang dipilih dan jadwal perjalanan.
Namun, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membeli tiket adalah stasiun keberangkatan.
Kereta komersial umumnya berangkat dari Stasiun Yogyakarta (Tugu/YK), sedangkan kereta ekonomi subsidi seperti Sri Tanjung dan Kahuripan berangkat dari Stasiun Lempuyangan (LPN).
Berikut pilihan kereta Yogyakarta-Kertosono beserta jadwal dan kisaran harga tiketnya.
KA Jayakarta menjadi salah satu pilihan kereta kelas ekonomi dari Yogyakarta menuju Kertosono.
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Kereta ini berangkat pada dini hari sehingga cocok bagi penumpang yang ingin tiba di Kertosono sebelum pagi.
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