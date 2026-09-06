Imbas Erupsi Krakatau, PT KAI Operasikan Kereta Tambahan dari Stasiun Malang

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya mengoperasikan satu Kereta Api (KA) Tambahan relasi Stasiun Malang-Stasiun Gambir. Hal ini dilakukan demi mengakomodasi perjalanan penumpang yang disebabkan erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda.
Penumpang jalur udara paling banyak mengalami perubahan jadwal. Beberapa bandar udara di Indonesia seperti Soekarno-Hatta dan Juanda menunda jadwal penerbangan.
Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono melalui keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (6/9), mengatakan, KA Tambahan akan berangkat dari Stasiun Malang, Kota Malang pukul 20.15 WIB dan diestimasikan tiba di Stasiun Gambir, Senin (7/9) sekitar pukul 09.54 WIB.
"Seiring ditutupnya sejumlah bandara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ada satu KA Tambahan yang dioperasikan oleh PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya dari Stasiun Malang dengan tujuan akhir Stasiun Gambir, keberangkatan pukul 20.15 WIB," kata Mahendro.
KAI Surabaya menyebut KA Tambahan tersebut terdiri dari tujuh kereta kelas eksekutif dengan total kapasitas angkut sebanyak 350 tempat duduk.
Ia menyatakan, keberadaan KA Tambahan ini menjadi bagian upaya perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api.
Selain itu, KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat di tengah terjadinya erupsi GAK.
Tahapan tersebut guna memastikan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan terhadap layanan mobilitas masyarakat secara optimal.
"KAI terus memastikan masyarakat memiliki akses transportasi kereta api yang aman dan nyaman melalui penyesuaian layanan perjalanan," ujar dia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa