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Antara
Senin, 7 September 2026 | 02.52 WIB

Imbas Erupsi Krakatau, PT KAI Operasikan Kereta Tambahan dari Stasiun Malang

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya mengoperasikan satu Kereta Api (KA) Tambahan relasi Stasiun Malang-Stasiun Gambir. Hal ini dilakukan demi mengakomodasi perjalanan penumpang yang disebabkan erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda.

Penumpang jalur udara paling banyak mengalami perubahan jadwal. Beberapa bandar udara di Indonesia seperti Soekarno-Hatta dan Juanda menunda jadwal penerbangan.

Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono melalui keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (6/9), mengatakan, KA Tambahan akan berangkat dari Stasiun Malang, Kota Malang pukul 20.15 WIB dan diestimasikan tiba di Stasiun Gambir, Senin (7/9) sekitar pukul 09.54 WIB.

"Seiring ditutupnya sejumlah bandara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ada satu KA Tambahan yang dioperasikan oleh PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya dari Stasiun Malang dengan tujuan akhir Stasiun Gambir, keberangkatan pukul 20.15 WIB," kata Mahendro.

KAI Surabaya menyebut KA Tambahan tersebut terdiri dari tujuh kereta kelas eksekutif dengan total kapasitas angkut sebanyak 350 tempat duduk.

Ia menyatakan, keberadaan KA Tambahan ini menjadi bagian upaya perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api.

Selain itu, KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat di tengah terjadinya erupsi GAK.

Tahapan tersebut guna memastikan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan terhadap layanan mobilitas masyarakat secara optimal.

"KAI terus memastikan masyarakat memiliki akses transportasi kereta api yang aman dan nyaman melalui penyesuaian layanan perjalanan," ujar dia.

Editor: Diar Candra
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