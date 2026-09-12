Catat 1,63 Juta Pengunjung, KAI Sebut Lawang Sewu Jadi Destinasi Heritage Perkeretaapian Indonesia

Destinasi wisata Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) mencatat Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu destinasi wisata heritage yang digemari pelancong, tertutama saat akhir pekan.
Pada periode 2024 hingga Agustus 2026, KAI mendata sudah ada 1,63 juta kunjungan wisatawan ke lokasi yang terkenal mistis tersebut.
Rinciannya yakni tahun 2024 mencatat 639.091 pengunjung. Tahun 2025 mencapai 620.550 pengunjung, sedangkan periode Januari–Agustus 2026 tercatat sebanyak 376.997 pengunjung.
Perjalanan masyarakat menuju Kota Semarang juga didukung oleh layanan kereta api. Sepanjang Januari–Agustus 2026, Stasiun Semarang Tawang mencatat 1.262.315 pelanggan naik dan turun, terdiri atas 628.946 pelanggan naik dan 633.369 pelanggan turun.
Sementara itu, Stasiun Semarang Poncol melayani 1.867.005 pelanggan naik dan turun, dengan rincian 902.984 pelanggan naik dan 964.021 pelanggan turun.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, keberadaan destinasi heritage seperti Lawang Sewu menjadi bagian dari perjalanan masyarakat ketika berkunjung ke Kota Semarang.
“Perjalanan kereta api memiliki hubungan erat dengan perkembangan berbagai kota di Indonesia, termasuk Semarang. Lawang Sewu menjadi salah satu peninggalan yang menyimpan cerita perjalanan perkeretaapian dari masa lalu hingga saat ini," kata Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9).
"Masyarakat dapat mengenal sejarah tersebut melalui bangunan, koleksi, dan informasi yang tersedia saat berkunjung,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Lawang Sewu merupakan destinasi yang terletak di kawasan Tugu Muda. Bangunan ini dibuat oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022