Berburu Oleh-Oleh saat Liburan? Ini 15 Toko Batik Terbaik di Malang yang Paling Dicari Wisatawan

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal sebagai kota wisata alam, tetapi juga sebagai kota dengan banyak toko batik berkualitas.

Berbagai pilihan batik tersedia di kota ini, mulai dari batik tulis premium hingga batik cap dengan harga yang sangat terjangkau.

Mengunjungi toko batik saat liburan ke kota ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk membawa pulang oleh-oleh khas budaya Jawa.

Dilansir dari laman traveloka dan batik-tulis.com pada Senin (11/5), berikut 15 rekomendasi toko batik di Malang yang cocok buat oleh-oleh liburan.

1. Batik Tulis Celaket

Batik Tulis Celaket adalah salah satu sentra pembuat batik tulis dan batik cap lokal yang telah berdiri sejak tahun 1997 hingga 2000-an di kota ini.

Produk batiknya sudah digunakan oleh kalangan pemerintah setempat dan juga diekspor ke berbagai negara luar negeri.

Koleksinya mencakup batik kekinian dan trendi dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung bahan yang dipilih.