Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 11 Mei 2026 | 20.00 WIB

Berburu Oleh-Oleh saat Liburan? Ini 15 Toko Batik Terbaik di Malang yang Paling Dicari Wisatawan

rekomendasi toko batik terbaik di Malang yang cocok buat oleh-oleh liburan. (Magnific/ azerbaijan_stockers) - Image

rekomendasi toko batik terbaik di Malang yang cocok buat oleh-oleh liburan. (Magnific/ azerbaijan_stockers)

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal sebagai kota wisata alam, tetapi juga sebagai kota dengan banyak toko batik berkualitas.

Berbagai pilihan batik tersedia di kota ini, mulai dari batik tulis premium hingga batik cap dengan harga yang sangat terjangkau.

Mengunjungi toko batik saat liburan ke kota ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk membawa pulang oleh-oleh khas budaya Jawa.

Dilansir dari laman traveloka dan batik-tulis.com pada Senin (11/5), berikut 15 rekomendasi toko batik di Malang yang cocok buat oleh-oleh liburan.

1. Batik Tulis Celaket

Batik Tulis Celaket adalah salah satu sentra pembuat batik tulis dan batik cap lokal yang telah berdiri sejak tahun 1997 hingga 2000-an di kota ini.

Produk batiknya sudah digunakan oleh kalangan pemerintah setempat dan juga diekspor ke berbagai negara luar negeri.

Koleksinya mencakup batik kekinian dan trendi dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung bahan yang dipilih.

Lokasinya berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 71B, Samaan, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
12 Rekomendasi Wisata Paling Worth It di Kepanjeng Malang, Liburan Seru yang Jarang Orang Tahu - Image
Travelling

12 Rekomendasi Wisata Paling Worth It di Kepanjeng Malang, Liburan Seru yang Jarang Orang Tahu

Senin, 11 Mei 2026 | 19.39 WIB

15 Spot Coworking Space Paling Nyaman di Malang untuk Nugas, Nongki, Ngopi, Atau Cari Inspirasi - Image
Kuliner

15 Spot Coworking Space Paling Nyaman di Malang untuk Nugas, Nongki, Ngopi, Atau Cari Inspirasi

Senin, 11 Mei 2026 | 16.56 WIB

Daftar 17 Hotel Terbaik Sekitar Alun-alun Malang, Dekat Tempat Wisata dan Surga Kuliner Kota - Image
Travelling

Daftar 17 Hotel Terbaik Sekitar Alun-alun Malang, Dekat Tempat Wisata dan Surga Kuliner Kota

Senin, 11 Mei 2026 | 16.26 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore