15 Spot Coworking Space Paling Nyaman di Malang untuk Nugas, Nongki, Ngopi, Atau Cari Inspirasi

JawaPos.com – Malang adalah kota yang terus berkembang sebagai pusat kreativitas dengan hadirnya banyak coworking space berkualitas.

Berbagai pilihan ruang kerja bersama tersedia di kota ini, mulai dari konsep kafe santai hingga ruang profesional yang kondusif.

Keberadaan coworking space yang nyaman membuat aktivitas bekerja dari luar kantor menjadi jauh lebih produktif dan menyenangkan.

Dilansir dari laman traveloka dan Dealls pada Senin (11/5), berikut 15 rekomendasi coworking space paling nyaman di Malang.

1. Gartenhaus Co-Working Space

Gartenhaus menghadirkan konsep unik berupa kafe yang dikelilingi tanaman hijau dengan area kerja outdoor yang sejuk dan tidak panas.

Suasananya asri dan rileks karena memadukan nuansa coffee shop dengan ruang kerja yang tenang secara bersamaan.

Lokasinya berada di Jalan Kenanga Indah Nomor 1, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, dan buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.

2. Ruang Millenial