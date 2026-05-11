Daftar 17 Hotel Terbaik Sekitar Alun-alun Malang, Dekat Tempat Wisata dan Surga Kuliner Kota

JawaPos.com – Malang adalah kota yang kaya akan destinasi wisata dan kuliner yang tersebar di sekitar kawasan alun-alun kotanya.

Memilih hotel yang dekat dengan alun-alun tentu menjadi keuntungan tersendiri karena akses ke berbagai tempat menjadi lebih mudah.

Berbagai pilihan penginapan tersedia di kawasan ini, mulai dari hostel murah hingga hotel butik yang estetik.

Dilansir dari laman traveloka dan GoTravelly pada Senin (11/5), berikut 17 rekomendasi hotel terbaik dekat alun-alun Malang.

1. Bobopod Alun-Alun

Bobopod Alun-Alun adalah hotel kapsul futuristik yang terletak hanya sekitar 100 meter dari Alun-Alun Kota, di kawasan Klojen.

Setiap pod dilengkapi kasur empuk, port USB, lampu baca pribadi, serta sistem kontrol otomatis pencahayaan dan ventilasi lewat aplikasi.

Tersedia pula area bersama yang rapi untuk bersantai atau bekerja, dengan harga mulai dari Rp160.472 per malam.

2. SO! Boutique Hostel