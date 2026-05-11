12 Rekomendasi Wisata Paling Worth It di Kepanjeng Malang, Liburan Seru yang Jarang Orang Tahu

JawaPos.com – Malang memiliki kawasan Kepanjen yang menyimpan beragam destinasi wisata menarik untuk mengisi waktu liburan.

Kawasan ini menawarkan berbagai pilihan wisata alam, edukasi, kuliner, hingga pemandian alami yang cocok untuk semua usia.

Setiap destinasinya memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke bagian selatan kota ini.

Dilansir dari laman traveloka dan Mamikos pada Senin (11/5), berikut 12 rekomendasi wisata yang cocok buat liburan di Kepanjeng Malang.

1. Milkindo Green Farm

Milkindo Green Farm adalah wisata edukasi peternakan yang berdiri sejak tahun 1984 dan kini telah berkembang menjadi wisata edukasi pertanian modern yang instagramable.

Di sini tersedia berbagai wahana seperti flying fox, kereta mini, ATV, trampolin, waterpark, arena panahan, lapangan sepak bola mini, dan kolam renang.

Pengunjung juga bisa menyaksikan langsung proses pencukuran bulu domba serta melihat beragam hewan seperti angsa, kura-kura, kelinci, dan burung merpati.