8 Hotel Paling Ikonik Nuansa Jepang di Malang, Interior Otentik dengan View yang Cantik

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal dengan wisata alamnya, tetapi juga dengan kehadiran hotel bertema Jepang yang unik.

Berbagai penginapan di kota ini menghadirkan nuansa negeri sakura yang autentik tanpa harus terbang jauh ke Jepang.

Desain minimalis, onsen, taman khas Jepang, hingga ornamen tradisional hadir di berbagai hotel pilihan di sini.

Dilansir dari laman reservasiku.com dan Pinhome pada Senin (11/5), berikut delapan rekomendasi hotel ikonik dengan nuansa Jepang di Malang.

1. The Onsen Hot Spring Resort

The Onsen Hot Spring Resort adalah hotel bintang empat yang menawarkan suasana Jepang sangat kental di kawasan Songgoriti, Batu.

Nuansa Jepang terasa di setiap sudutnya, mulai dari restoran, lobi, taman, tempat bermain anak, hingga fasilitas onsen pemandian air panas.

Kamar tidur ala Jepang dilengkapi balkon dan ruang tamu, sementara lingkungan sekitar hotel sangat asri dan nyaman.

Lokasinya berada di Jalan Raya Arumdalu Nomor 98, Songgoriti, Batu, dengan harga mulai dari Rp1.610.775 per malam.