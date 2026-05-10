15 Wisata Malam Terbaik di Malang yang Cocok buat Liburan, Kulineran, dan Jalan-jalan

JawaPos.com – Malang bukan hanya menarik dikunjungi di siang hari, karena wisata malam di kota ini juga menawarkan banyak pengalaman seru yang sayang untuk dilewatkan.

Dari taman lampion yang memukau hingga spot kulineran yang menggugah selera, pilihan liburan malamnya sangat beragam untuk semua kalangan.

Banyak destinasi terbaik yang buka hingga larut malam dan bisa dinikmati bersama keluarga, pasangan, maupun teman-teman.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Minggu (10/5), berikut 15 rekomendasi wisata malam terbaik di Malang.

1. Alun-alun Tugu

Alun-alun Tugu yang berlokasi hanya sekitar 300 meter dari Stasiun Kota Baru ini menjadi salah satu destinasi malam paling mudah dijangkau di pusat kota, buka 24 jam setiap hari tanpa biaya masuk.

Tugu ikonik yang berdiri di tengah kolam teratai menjadi latar foto favorit pengunjung yang datang malam hari.

2. Alun-alun Kota

Alun-alun Kota yang berlokasi sekitar 700 meter dari Alun-alun Tugu ini menawarkan suasana santai dengan atraksi air mancur menari yang selalu menarik perhatian pengunjung, buka 24 jam dan gratis.