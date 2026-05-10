15 Surga Wisata di Malang Selatan untuk Liburan Panjang, Sekali Datang Langsung Ketagihan

JawaPos.com – Malang Selatan adalah kawasan yang menyimpan begitu banyak destinasi wisata alam yang sayang untuk dilewatkan saat liburan.

Deretan pantai berpasir putih, mata air jernih, hingga puncak bukit dengan pemandangan gunung berjejer menunggu untuk dijelajahi.

Kawasan ini menawarkan pengalaman liburan yang berbeda dari destinasi wisata pada umumnya, dengan nuansa alam yang masih sangat terjaga dan alami.

Dilansir dari laman Traveloka dan Piata Camilan pada Minggu (10/5), berikut 15 rekomendasi wisata buat liburan di Malang Selatan.

1. Pantai Batu Bengkung

Pantai Batu Bengkung di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, sekitar 57 kilometer ke selatan dari pusat kota, memiliki daya tarik unik berupa kolam alami yang terbentuk dari batu besar melengkung di bibir pantai.

Posisinya yang menghadap ke barat menjadikan pantai ini sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam yang memesona.

Di sisi selatan pantai terdapat bukit kecil yang bisa didaki untuk menikmati hamparan Samudera Hindia, formasi karang unik, dan pasir putih dari ketinggian, dan kawasan ini dapat diakses selama 24 jam.

2. Pantai Ngudel