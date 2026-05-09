Jelajah 11 Wisata Penuh Sejarah di Surabaya yang Bikin Liburan Berasa Jalan ke Masa Silam

JawaPos.com – Surabaya bukan sekadar kota metropolitan yang sibuk, karena di balik gedung-gedung modernnya tersimpan jejak sejarah perjuangan bangsa yang sangat kaya.

Berbagai destinasi wisata sejarah tersebar di penjuru kota, masing-masing menyimpan cerita dan nilai perjuangan yang berbeda-beda.

Liburan ke kota ini bisa menjadi perjalanan yang bermakna sekaligus edukatif bagi seluruh anggota keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Kementerian Pariwisata pada Sabtu (9/5), berikut sebelas rekomendasi liburan dan wisata penuh sejarah di Surabaya.

1. Tugu Pahlawan

Tugu Pahlawan adalah monumen setinggi 41,15 meter yang dibangun untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945, salah satu peristiwa terbesar dalam revolusi Indonesia.

Secara filosofis, bangunan ini melambangkan api perjuangan yang tidak pernah padam, dengan 10 lengkungan dan 11 ruas tiang yang merepresentasikan tanggal bersejarah tersebut.

Monumen ini juga menjadi simbol keberanian rakyat kota dalam melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan.

2. Museum 10 November