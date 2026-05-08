8 Daftar Wisata Keluarga Seru di Lembang yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan, Ada Banyak Spot Foto dan Wahana Menarik

Lembang, Bandung Barat, selalu jadi pilihan favorit untuk liburan keluarga.

Udara sejuk, pemandangan hijau, dan banyaknya tempat wisata menarik membuat kawasan ini cocok untuk healing sekaligus quality time bersama orang tersayang.

Mulai dari wisata alam, taman bermain, spot foto Instagramable, hingga wahana seru untuk anak-anak dan orang dewasa, semuanya bisa ditemukan di sini.

Kalau sedang mencari rekomendasi tempat wisata keluarga di Lembang, berikut daftar destinasi populer yang wajib masuk itinerary liburanmu seperti dilansir dari akun Instagram @padma.tours dan @puter.bandung.

1. Orchid Forest Cikole

Orchid Forest menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Lembang yang menawarkan kombinasi antara wisata alam, edukasi, dan hiburan keluarga.

Tempat ini berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan asri sehingga cocok dijadikan tempat refreshing dari hiruk pikuk perkotaan.

Sesuai namanya, Orchid Forest memiliki koleksi bunga anggrek yang sangat beragam. Pengunjung bisa melihat berbagai jenis anggrek cantik yang ditata rapi di area khusus.

Selain menikmati keindahan bunga, wisatawan juga dapat berjalan santai di tengah hutan pinus sambil menikmati udara segar khas pegunungan.