7 Rekomendasi Tempat Piknik Paling Asik di Surabaya, Liburan Seru Akhir Pekan Bareng Keluarga

JawaPos.com – Surabaya bukan hanya kota yang sibuk dengan aktivitas bisnis dan perdagangan, karena di balik hiruk-pikuknya tersimpan banyak ruang hijau yang cocok untuk piknik bersama keluarga.

Destinasi-destinasi ini menjadi pilihan warga yang ingin menikmati liburan singkat tanpa harus menempuh perjalanan jauh keluar kota.

Dari taman kota hingga kawasan ekowisata, setiap tempat menawarkan suasana sejuk dan pemandangan yang menyegarkan di akhir pekan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Sabtu (9/5), berikut tujuh rekomendasi tempat piknik buat liburan asik di akhir pekan bareng keluarga di Surabaya.

1. Hutan Kota Pakal

Hutan Kota Pakal adalah kawasan hijau seluas sekitar 6 hingga 6,5 hektar yang dipenuhi sekitar 60 jenis tanaman dan pepohonan rindang.

Di dalamnya terdapat danau buatan dan jembatan bambu bernuansa estetik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Kawasan ini juga dilengkapi budidaya ikan mas, ikan bandeng, dan udang yang bisa dilihat langsung saat berkunjung.

Lokasinya berada di Kecamatan Pakal dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB.