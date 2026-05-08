15 Wisata Kuliner Jakarta yang Cocok untuk Pecinta Nasi Liwet dengan Cita Rasa Premium

Ilustrasi nasi liwet di Jakarta. (Pexels/ Zero Pamungkas)
JawaPos.Com - Jakarta tidak hanya dipenuhi restoran modern dan kuliner internasional, tetapi juga memiliki banyak tempat makan nasi liwet dengan cita rasa autentik yang selalu berhasil menggugah selera.
Hidangan khas Jawa ini terkenal dengan nasi gurih yang dimasak menggunakan santan dan rempah pilihan sehingga menghasilkan rasa yang kaya dan begitu nikmat.
Dipadukan dengan ayam suwir, telur pindang, sambal pedas, hingga kuah areh yang gurih, nasi liwet menjadi menu favorit yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.
Menariknya, banyak tempat makan nasi liwet di Jakarta yang menghadirkan konsep tradisional dengan sentuhan premium.
Mulai dari warung sederhana hingga restoran bernuansa Jawa yang elegan, semuanya menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda namun tetap mempertahankan rasa autentik.
Beberapa tempat bahkan sudah menjadi favorit para pecinta kuliner karena konsistensi rasa dan kualitas bahan yang digunakan.
Dengan pilihan lauk yang lengkap dan suasana makan yang nyaman, wisata kuliner nasi liwet di Jakarta menjadi pengalaman yang wajib dicoba.
Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas wisata kuliner Jakarta yang cocok untuk pecinta nasi liwet dengan cita rasa premium.
1. Nasi Liwet Solo Bu Wongso Lemu
Nasi Liwet Solo Bu Wongso Lemu menjadi salah satu tempat makan nasi liwet yang cukup populer di Jakarta, terutama bagi pecinta kuliner khas Solo dan Jawa Tengah.
Tempat ini dikenal dengan cita rasa nasi liwetnya yang autentik dan suasana makan yang nyaman untuk keluarga maupun teman.
Nasinya dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan tekstur yang pulen dengan aroma gurih yang langsung terasa saat disajikan.
Seporsi nasi liwet biasanya dilengkapi dengan ayam suwir berbumbu, telur pindang, sayur labu siam, serta kuah areh santan yang kental dan lembut.
Perpaduan rasa gurih santan dan bumbu ayam yang meresap membuat hidangan terasa sangat nikmat dan mengenyangkan.
Sambal pedas yang disajikan juga menjadi pelengkap penting karena memberikan sensasi rasa yang lebih kuat dan menggugah selera.
