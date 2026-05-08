9 Perbedaan Naik KA Mutiara Timur Pagi dan Malam Surabaya-Banyuwangi, Mana yang Paling Cocok Buat Liburan?

JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi kini makin nyaman berkat hadirnya dua pilihan KA Mutiara Timur yang sama-sama melayani rute hingga Stasiun Ketapang.

Meski namanya mirip, KA Mutiara Timur Pagi dan KA Mutiara Timur Malam ternyata menawarkan pengalaman perjalanan yang cukup berbeda.

Mulai dari jadwal keberangkatan, suasana perjalanan, harga tiket, hingga cocok tidaknya untuk lanjut menyeberang ke Bali, semuanya bisa jadi pertimbangan sebelum memesan tiket.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali menjajal jalur kereta menuju ujung timur Pulau Jawa, memilih jadwal yang tepat bisa membuat perjalanan jauh lebih nyaman dan efisien.

Berikut 9 perbedaan KA Mutiara Timur Pagi dan Malam yang wajib diketahui sebelum berangkat.

1. Jam Berangkat Sangat Berbeda KA Mutiara Timur Pagi berangkat dari Surabaya sekitar pukul 08.55–09.00 WIB. Jadwal ini cocok untuk penumpang yang ingin menikmati perjalanan santai tanpa harus begadang.

Sementara itu, KA Mutiara Timur Malam biasanya melaju sekitar pukul 21.50–22.00 WIB. Banyak penumpang memilih jadwal malam karena bisa langsung tidur di kereta dan tiba di Banyuwangi menjelang pagi.

2. Titik Keberangkatan Tidak Selalu Sama Kereta reguler pagi umumnya memulai perjalanan dari Stasiun Surabaya Pasarturi sebelum berhenti di Gubeng.