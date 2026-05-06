5 Rekomendasi Tempat Makan Legendaris di Puncak untuk Liburan Keluarga, Rasa Juara dan Harga Terjangkau

JawaPos.com - Kawasan Puncak, Jawa Barat, bukan hanya terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan alamnya yang memanjakan mata, tetapi juga menyimpan banyak tempat makan legendaris yang cocok dikunjungi bersama keluarga saat akhir pekan.

Mulai dari restoran khas Sunda hingga kuliner klasik yang sudah puluhan tahun berdiri, semuanya menawarkan pengalaman makan yang tak terlupakan.

Dilansir dari kanal YouTube 10 Best Id, berikut rekomendasi tempat makan legendaris di Puncak yang wajib kamu coba.

1. Dulang Restaurant — Nuansa Sunda yang Hangat dan Asri

Dulang Restaurant menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menikmati hidangan dalam suasana rumahan yang nyaman.

Terletak di sekitar kawasan Tugu Cisarua, restoran ini menghadirkan udara sejuk khas Puncak dengan iringan musik tradisional Sunda yang menenangkan.

Sudah berdiri lebih dari 26 tahun, tempat ini mengusung konsep rumah dengan taman hijau dan danau kecil yang menambah kesan alami.

Menu yang ditawarkan didominasi masakan khas Sunda seperti nasi timbel, nasi liwet, hingga tutug oncom.

Untuk hidangan utama, kamu bisa mencoba bekakak ayam, gurame asam manis, kambing hot plate, hingga fuyunghai. Soal harga, cukup ramah di kantong, mulai dari Rp40.000.