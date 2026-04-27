Lagi Hits di Media Sosial, Ini 10 Kuliner Viral di Yogyakarta yang Wajib Kamu Coba Saat Liburan

Ilustrasi kuliner viral di Yogyakarta (Instagram @nitipkittinpastiasik)

JawaPos.com - Yogyakarta bukan cuma terkenal dengan budaya dan wisatanya yang ikonik, tapi juga surga bagi para pecinta kuliner.

Setiap sudut kota ini seolah punya cerita rasa yang berbeda, mulai dari makanan tradisional legendaris hingga tempat makan kekinian yang viral di media sosial.

Menariknya, kuliner di Jogja bukan sekadar soal enak atau tidak, tapi juga pengalaman makan yang unik.

Ada yang dimasak dengan cara tradisional, ada yang menawarkan suasana pedesaan, hingga yang tampil modern dan instagramable.

Nah, buat kamu yang ingin eksplorasi wisata kuliner di Jogja, berikut ini 10 rekomendasi kuliner viral yang wajib kamu coba dilansir dari akun Instagram @tripkulineran.

1. Bakmi Jawa Pak Pele

Kalau bicara soal bakmi Jawa, nama Bakmi Jawa Pak Pele hampir selalu masuk daftar teratas.

Bakmi Jawa Pak Pele dikenal dengan rasa autentiknya yang khas—gurih, sedikit manis, dan punya aroma smokey yang menggoda karena dimasak menggunakan anglo (arang).

Menu andalannya seperti bakmi godhog (rebus) dan bakmi goreng yang selalu jadi favorit.

Lokasinya yang dekat kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta membuat tempat ini selalu ramai, terutama saat malam hari. Cocok banget buat kamu yang ingin menikmati suasana Jogja sambil kulineran.

2. Warung Gasotang

Warung sederhana ini membuktikan bahwa rasa tetap jadi juara. Meski tampil tanpa konsep mewah, Warung Gasotang justru viral karena masakan rumahan yang autentik dan bikin kangen.