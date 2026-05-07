12 Wisata Alam di Purwokerto yang Wajib Dikunjungi, dari Curug hingga Telaga Eksotis Cocok untuk Healing dan Liburan

JawaPos.com - Purwokerto tidak hanya dikenal sebagai kota yang nyaman dan sejuk di kaki Gunung Slamet, tetapi juga menyimpan banyak destinasi wisata alam yang memanjakan mata.

Mulai dari curug dengan air jernih, telaga tersembunyi, hingga tempat nongkrong bernuansa alam, semuanya bisa jadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan.

Bagi kalian yang sedang mencari rekomendasi wisata alam di Purwokerto untuk liburan akhir pekan bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat, berikut daftar rekomendasinya dilansir dari Instagram @infopurwokerto dan @syahrur_rr.

1. Curug Cipendok

Curug Cipendok menjadi salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di kawasan Banyumas dan Purwokerto.

Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 90 meter dengan aliran air deras yang langsung jatuh dari tebing tinggi. Pemandangan di sekitarnya dipenuhi pepohonan hijau sehingga suasana terasa sangat sejuk dan menyegarkan.

Perjalanan menuju Curug Cipendok juga cukup menyenangkan karena pengunjung akan melewati jalan dengan panorama pegunungan dan perkebunan.

Sesampainya di lokasi, suara gemuruh air terjun langsung menciptakan suasana damai yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari.

Selain menikmati keindahan air terjun, banyak pengunjung datang untuk berfoto karena area sekitar curug terlihat sangat instagramable. Tempat ini juga cocok dijadikan lokasi piknik bersama keluarga.