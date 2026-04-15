5 Destinasi Ikonik South West Australia, Dari Lumba-Lumba hingga Truffle, Ini Daya Tariknya

Margaret River punya gua seperti Lake Cave, Jewel Cave, Mammoth Cave, dan Ngilgi Cave. (Tourism Western Australia)
JawaPos.com - South West Australia menjadi salah satu kawasan unggulan di Australia Barat yang menawarkan kombinasi wisata alam, satwa liar, dan kuliner. Destinasi ini menghadirkan pengalaman beragam bagi wisatawan yang mencari perjalanan menyeluruh dalam satu kawasan.
Kawasan ini dikenal memiliki bentang alam yang masih alami dan beragam. Mulai dari pantai, hutan purba, hingga area produksi kuliner kelas dunia, semuanya dapat dijelajahi dalam satu perjalanan.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima, kawasan ini menawarkan sejumlah pengalaman unik. Wisatawan dapat menikmati interaksi dengan satwa liar hingga eksplorasi kuliner khas yang jarang ditemukan di tempat lain.
1. Dolphin Discovery Centre di Bunbury
Salah satu destinasi utama adalah Dolphin Discovery Centre di Bunbury. Lokasi ini menawarkan pengalaman melihat langsung lumba-lumba hidung botol di habitat aslinya di Koombana Bay.
Selain itu, tempat ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan konservasi laut. Pengunjung dapat mengikuti berbagai program interaktif untuk memahami ekosistem laut di kawasan tersebut.
2. Berburu Truffle di Manjimup
Bagi pecinta kuliner, Manjimup menjadi tujuan menarik dengan pengalaman berburu truffle. Aktivitas ini dilakukan bersama anjing terlatih yang mampu mendeteksi truffle di dalam tanah.
Truffle yang dikenal sebagai bahan kuliner premium kemudian diolah menjadi berbagai hidangan. Pengunjung dapat mencicipi menu seperti pasta, risotto, hingga telur olahan dengan cita rasa khas.
3. Eksplorasi Gua di Margaret River
