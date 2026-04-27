Tanpa Ampun! Bantai Australia, Indonesia ke Perempat Final Uber Cup 2026

Pemain tunggal putri Indonesia Putri KW. (Dok. PBSI)
JawaPos.com–Tim putri Indonesia menang telak atas Autsralia dengan skor 5-0 pada laga kedua Grup C Uber Cup 2026. Kemenangan tersebut membuat tim Merah Putih melaju ke babak perempat final.
Indonesia melakukan rotasi pada pertandingan yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) malam WIB. Yang mencolok, yakni dipasangkannya Febriana Dwipuji Kusuma dengan Rachel Allesya Rose. Duet Ana/Rachel itu diplot sebagai ganda putri kedua atau turun di partai terakhir.
Partai pertama dimainkan kapten Putri Kusuma Wardani melawan Tiffany Ho. Putri KW yang tampil impresif berhasil menang mudah dua gim langsung dengan skor 21-5, 21-10. Putri KW membuka keunggulan Indonesia atas Australia.
Momentum positif terus berlanjut di laga kedua yang dimainkan Thalita Ramadhani Wiryawan melawan Faye Huo. Thalita merebut partai kedua dengan kemenangan dua gim langsung 21-11, 21-14. Kemenangan ini membuat tim Indonesia makin percaya diri.
Partai ketiga dimainkan tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo. Ester pun tampil begitu solid menghadapi Jesslyn Carrisia dengan meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-5.
Keunggulan 3-0 membuat Indonesia makin di atas angin. Tapi, laju positif itu nyaris ternodai pada partai keempat yang dimainkan pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti saat menghadapi Gronya Somerville/Angela Yu.
Tiwi/Fadia sempat kalah di gim pertama dari Gronya Somerville/Angela Yu dengan smor 19-21. Namun untungnya, ganda putri andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu sukses membalikkan keadaan di gim kedua dan ketiga dengan skor 21-8, 21-11.
Partai terakhir ditutup pasangan dadakan Ana/Rachel, menghadapi Jesslyn Carrisia/Victoria Tjonadi. Mereka tampil solid dalam laga tersebut sehingga menang mudah dalam dua gim langsung dengan skor 21-7, 21-12. Hasil ini sekaligus membawa Indonesia menang telak 5-0 atas Australia.
Kemenangan ini sekaligus membawa tim Indonesia melaju ke babak perempat final Uber Cup 2026. Skuad Merah Putih kini memimpin klasemen sementara Grup C dengan perolehan poin 456-326.
