Profil Timnas Australia di Piala Dunia 2026: Andalkan Pemain Berpengalaman

Timnas Australia bakal tampil di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Socceroos)
JawaPos.com - Tim nasional Australia tergabung di Grup D Piala Dunia 2026. Mereka akan menjalani pertandingan pembuka melawan Turki (13 Juni), Amerika Serikat (19 Juni), dan Paraguay (25 Juni).
Bagi timnas Australia, mereka adalah salah satu tim tradisional dari AFC yang sering lolos ke Piala Dunia. Sejak tahun 2006, mereka mulai konsisten bermain di ajang empat tahunan tersebut.
Menjelang beraksi di Piala Dunia 2026, timnas Australia sudah melakukan delapan pertandingan persahabatan. Dalam tiga pertandingan awal, mereka berhasil memenangkan semua laga melawan Selandia Baru dalam dua pertemuan dan Kanada.
Namun, di laga persahabatan pada Oktober dan November, timnas Australia mengalami tiga kekalahan beruntun. Kekalahan tersebut didapatkan saat melawan Amerika Serikat, Venezuela, dan Kolombia.
Setelah kekalahan beruntun tersebut, timnas Australia langsung berbenah. Hasilnya, mereka berhasil mengalahkan Kamerun dan Curacao di pertandingan persahabatan, Maret lalu.
Timnas Australia memulai perjalanannya ke Piala Dunia 2026 di putaran kedua saat masih dilatih oleh Graham Arnold. Di Grup I, mereka tampil sangat perkasa dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan tanpa sekalipun kebobolan.
Ujian sesungguhnya timnas Australia baru terjadi di putaran ketiga. Pada dua laga awal, tim peringkat 27 dunia tersebut meraih kekalahan dari Bahrain dan imbang melawan Timnas Indonesia.
Hasil buruk tersebut, membuat Graham Arnold mengundurkan diri dan digantikan oleh Tony Popovic. Masuknya pelatih 52 tahun itu, berhasil membawa perubahan untuk timnas Australia.
Di laga perdana, Tony Popovic membawa timnas Australia meraih kemenangan melawan Tiongkok. Setelah laga tersebut, Socceroos meraih tiga hasil imbang dan empat kemenangan beruntun yang membuat mereka lolos ke Piala Dunia 2026.
