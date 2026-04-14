7 Trik Aman Perempuan Naik Bus Malam: Pentingnya Memilih Kursi Depan dan Area Ramai

JawaPos.com - Transportasi umum kini semakin diminati. Terutama saat Anda melakukan perjalanan jauh, beberapa transportasi umum bisa menjadi pilihan terbaik dan efisien.
Salah satunya adalah bus. Namun, bagi perempuan yang berencana bepergian dengan bus pada malam hari, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan demi menjaga keamanan dan keselamatan.
Tindakan preventif ini penting untuk menghindari berbagai risiko kejahatan, seperti scam, penipuan, pencurian, sampai kekerasan seksual.
Langsung saja, bagi Anda perempuan yang sudah berencana naik bus pada malam hari, berikut kami rangkumkan tips dan trik dari laman jetransbuspariwisata.com dan www.safetysign.co.id tentang cara aman naik bus malam.
Rencanakan Perjalanan dengan Matang
Sebelum memutuskan naik kendaraan umum, Anda perlu mempelajari rute perjalanan. Perhatikan jalur yang akan dilewati, sehingga Anda bisa terhindari dari scam informasi palsu dan risiko tersesat.
Pilih Armada Terpercaya
Pilihlah PO bisa terpercaya sebelum memutuskan naik bus, terutama pada malam hari. Anda juga perlu mengecek identitas pengemudi, nomor plat bus, serta izin beroperasi. Tindakan preventif seperti ini dapat membantu mencegah supaya Anda tidak terkena pelecehan, korban penipuan, maupun kejahatan kriminal.
Duduk di Kursi Depan atau Area yang Ramai
Saat Anda hendak bepergian ada malam hari, pilihlah kursi di dekat supir atau area yang ramai penumpang. Hal ini bisa menjadi tindakan pencegahan jika terjadi perbuatan kriminal seperti penipuan sampai kekerasan seksual. Berada di area yang ramai penumpang bisa membuat Anda merasa lebih aman, mencegah tindakan kriminal, sampai kemudahan dalam hal meminta pertolongan dan kesaksian.
Perhatikan Jalur Evakuasi
Penting bagi Anda untuk mengetahui pintu keluar dan jalur evakuasi saat berada di dalam bis. Cara ini sebagai bentuk antisipasi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga, Anda lebih mudah menyelamatkan diri dan tidak mengalami kepanikan.
Hindari Menerima Makanan dan Minuman
Saat anda naik bus pada malam hari, hindari untuk menerima makanan dan minuman oleh orang yang tidak dikenal. Tindakan ini bisa mencegah Anda dari tindakan kriminal dan risiko keracunan makanan.
Perhatikan Barang Bawaan
Saat naik transportasi umum, Anda berkewajiban memperhatikan barang pribadi yang dibawa. Jangan sampai ketinggalan ataupun hilang. Caranya adalah memakai tas dengan resleting kuat dan kokoh,menaruh barang berharga di depan tubuh, dan jangan menarik perhatian dengan membawa barang mewah berlebihan.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026