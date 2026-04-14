7 Trik Aman Perempuan Naik Bus Malam: Pentingnya Memilih Kursi Depan dan Area Ramai

JawaPos.com - Transportasi umum kini semakin diminati. Terutama saat Anda melakukan perjalanan jauh, beberapa transportasi umum bisa menjadi pilihan terbaik dan efisien.

Salah satunya adalah bus. Namun, bagi perempuan yang berencana bepergian dengan bus pada malam hari, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan demi menjaga keamanan dan keselamatan.

Tindakan preventif ini penting untuk menghindari berbagai risiko kejahatan, seperti scam, penipuan, pencurian, sampai kekerasan seksual.

Langsung saja, bagi Anda perempuan yang sudah berencana naik bus pada malam hari, berikut kami rangkumkan tips dan trik dari laman jetransbuspariwisata.com dan www.safetysign.co.id tentang cara aman naik bus malam.

Baca Juga:Intip 6 Trik Menghindari Bercak Keringat di Baju saat Cuaca Panas

Rencanakan Perjalanan dengan Matang

Sebelum memutuskan naik kendaraan umum, Anda perlu mempelajari rute perjalanan. Perhatikan jalur yang akan dilewati, sehingga Anda bisa terhindari dari scam informasi palsu dan risiko tersesat.

Pilih Armada Terpercaya

Pilihlah PO bisa terpercaya sebelum memutuskan naik bus, terutama pada malam hari. Anda juga perlu mengecek identitas pengemudi, nomor plat bus, serta izin beroperasi. Tindakan preventif seperti ini dapat membantu mencegah supaya Anda tidak terkena pelecehan, korban penipuan, maupun kejahatan kriminal.

Duduk di Kursi Depan atau Area yang Ramai

Saat Anda hendak bepergian ada malam hari, pilihlah kursi di dekat supir atau area yang ramai penumpang. Hal ini bisa menjadi tindakan pencegahan jika terjadi perbuatan kriminal seperti penipuan sampai kekerasan seksual. Berada di area yang ramai penumpang bisa membuat Anda merasa lebih aman, mencegah tindakan kriminal, sampai kemudahan dalam hal meminta pertolongan dan kesaksian.

Perhatikan Jalur Evakuasi

Penting bagi Anda untuk mengetahui pintu keluar dan jalur evakuasi saat berada di dalam bis. Cara ini sebagai bentuk antisipasi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga, Anda lebih mudah menyelamatkan diri dan tidak mengalami kepanikan.

Hindari Menerima Makanan dan Minuman

Saat anda naik bus pada malam hari, hindari untuk menerima makanan dan minuman oleh orang yang tidak dikenal. Tindakan ini bisa mencegah Anda dari tindakan kriminal dan risiko keracunan makanan.

Perhatikan Barang Bawaan