Bye-Bye Hidung Mampet, Simak Tips Mengatasi Hidung Tersumbat Tanpa Obat

JawaPos.com - Hidung mampet saat flu bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Saat hidung mampet, anda lebih sulit untuk bernapas. Namun, hidung mampet ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti infeksi virus maupun reaksi alergi terhadap zat tertentu.

Penumpukan lendir di dalam hidup seringkali memaksa anda bernapas lewat mulut.

Terutama saat malam hari, sensasi hidung mampet ini membuat anda tidak nyaman, apalagi hidung yang mampet tidak bisa diatasi dengan obat kimia.

Meski begitu ada beberapa cara alternatif yang efektif membantu meredakan hidung anda yang tersumbat. Menurut informasi dari laman puskesmaskuripan-dikes. lombokbaratkab.go.id dan rsisurabaya.com.

Bersihkan hidung dengan air garam

Larutan air garam ternyata ampuh untuk mengatasi hidung tersumbat. Air garam mampu mengencerkan lendir di hidung serta menghilangkan bakteri dan virus.

Larutan air garam ini bisa dibuat dengan 14 sdt garam dan 14 sdt soda kue yang dilarutkan dengan air hangat.

Hirup uap

Menghirup uap hangat juga mampu melegakan hidung tersumbat. Biasanya uap air hangat dicampur dengan cairan aromaterapi yang mampu meredakan hidung mampet.

Caranya, didihkan air dan tuang ke wadah lalu tambahkan aromaterapi berupa minyak kayu putih, daun mint, jahe iris, ataupun papermint, kemudian hirup selama beberapa menit.

Konsumsi sup ayam