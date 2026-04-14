6 Tips Melindungi Lutut Anda Selama 10 Tahun ke Depan, Apa Saja?

JawaPos.com – Lutut menopang hampir semua aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menaiki tangga, berolahraga, dan bahkan berdiri.

Oleh karena itu, lutut cenderung menjadi bagian tubuh yang paling sering digunakan dan paling rentan terhadap cedera.

Meskipun ada banyak alasan kerusakan lutut, penyebab paling umum saat ini adalah perubahan gaya hidup, perilaku kurang gerak, kelebihan berat badan, dan jumlah cedera terkait olahraga.

Untungnya, terdapat enam tips yang dapat melindungi lutut Anda selama bertahun-tahun yang akan datang.

Baca Juga:6 Zodiak Diprediksi Punya Penghasilan Terbanyak di Tahun 2026

1. Pertahankan berat badan yang sehat

Kelebihan berat badan menciptakan tekanan yang signifikan pada lutut.

Penambahan satu kilogram berat badan meningkatkan tekanan pada lutut hingga 2-3 kali lipat saat berjalan dan menaiki tangga sehingga dapat mempercepat keausan tulang rawan.

Menjaga berat badan yang sehat melalui nutrisi yang tepat dan olahraga teratur mengurangi jumlah tekanan pada lutut, ini membantu menjaga fungsi sendi.

2. Perkuat otot-otot di sekitar lutut