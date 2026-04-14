Jangan Tertipu Klaim Kemasan! Ini 5 Tips Memilih Susu Formula yang Lebih Sehat untuk Anak

JawaPos.com–Tingginya kasus gigi berlubang pada anak di Indonesia menjadi alarm bagi orang tua untuk lebih cermat dalam memilih asupan harian si kecil. Termasuk susu formula.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 93 persen anak Indonesia mengalami karies gigi, angka yang mengkhawatirkan dan erat kaitannya dengan pola konsumsi. Termasuk asupan gula tersembunyi.

Di tengah kondisi ini, memilih susu formula tidak bisa lagi hanya mengandalkan klaim di bagian depan kemasan seperti tinggi kalsium atau dukung imunitas. Orang tua perlu lebih kritis membaca label dan memahami kandungan sebenarnya.

Tips penting yang bisa jadi panduan 1. Jangan Terpaku pada Klaim Depan Kemasan

Banyak produk menampilkan klaim menarik, namun itu bukan gambaran utuh dari kualitasnya. Menurut dr. Reza Fahlevi, Sp.A(K), orang tua perlu melihat komposisi secara menyeluruh.

”Orang tua sebaiknya tidak berhenti pada klaim di kemasan. Yang wajib dipahami justru komposisi produknya secara utuh,” ujar dr. Reza melalui keterangannya.

2. Perhatikan Bahan Utama di Daftar Komposisi

Komposisi ditulis berdasarkan jumlah terbanyak. Jika susu segar berada di urutan pertama, ini menandakan bahan utama yang lebih alami.