Jangan Tertipu Klaim Kemasan! Ini 5 Tips Memilih Susu Formula yang Lebih Sehat untuk Anak

Ilustrasi orang tua perlu lebih cermat saat memilih susu formula bagi anak. (Istimewa)
JawaPos.com–Tingginya kasus gigi berlubang pada anak di Indonesia menjadi alarm bagi orang tua untuk lebih cermat dalam memilih asupan harian si kecil. Termasuk susu formula.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 93 persen anak Indonesia mengalami karies gigi, angka yang mengkhawatirkan dan erat kaitannya dengan pola konsumsi. Termasuk asupan gula tersembunyi.
Di tengah kondisi ini, memilih susu formula tidak bisa lagi hanya mengandalkan klaim di bagian depan kemasan seperti tinggi kalsium atau dukung imunitas. Orang tua perlu lebih kritis membaca label dan memahami kandungan sebenarnya.
1. Jangan Terpaku pada Klaim Depan Kemasan
Banyak produk menampilkan klaim menarik, namun itu bukan gambaran utuh dari kualitasnya. Menurut dr. Reza Fahlevi, Sp.A(K), orang tua perlu melihat komposisi secara menyeluruh.
”Orang tua sebaiknya tidak berhenti pada klaim di kemasan. Yang wajib dipahami justru komposisi produknya secara utuh,” ujar dr. Reza melalui keterangannya.
2. Perhatikan Bahan Utama di Daftar Komposisi
Komposisi ditulis berdasarkan jumlah terbanyak. Jika susu segar berada di urutan pertama, ini menandakan bahan utama yang lebih alami.
Susu merupakan sumber penting energi, protein, kalsium, hingga mikronutrien yang mendukung tumbuh kembang anak.
