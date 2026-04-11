Jalan-jalan di Surabaya, Ini 14 Museum yang Wajib Masuk Bucket List Pecinta Sejarah

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota yang kaya akan jejak Sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Berbagai Museum berdiri kokoh sebagai pengingat akan perjalanan panjang yang telah dilalui bangsa ini.

Dari museum bertema kemerdekaan hingga koleksi seni kontemporer, semua tersedia di kota ini.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Travelingyuk pada Sabtu (11/4), berikut 14 rekomendasi museum penuh nilai sejarah di Surabaya.

1. House of Sampoerna

Bangunan bergaya kolonial ini telah berdiri sejak tahun 1858 dan kini berfungsi ganda.

Selain sebagai pabrik rokok Sampoerna yang masih aktif berproduksi, gedung dengan empat pilar besar ini juga menjadi museum bersejarah.

Di sini kamu bisa menikmati waktu di coffee shop, berburu suvenir, hingga oleh-oleh khas daerah.

Lokasinya berada di Taman Sampoerna No. 6, Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan.