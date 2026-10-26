8 Tips Melindungi Data Pribadi Agar Tak Kena Doxing

JawaPos.com - Perkembangan teknologi dengan adanya kecerdasan buatan (AI) dalam mengumpulkan dan mengolah informasi membuat data pribadi menjadi semakin mudah ditelusuri.

Bahkan, informasi yang berada di sejumlah situs web bisa saling dikaitkan hingga membentuk gambaran lengkap tentang identitas seseorang. Naasnya, kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku doxing demi menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.

Kaspersky sendiri telah membagikan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko doxing dan menjaga keamanan informasi pribadi saat beraktivitas di dunia maya. Berikut 8 tips yang bisa diterapkan!

1. Cari informasi tentang Diri Sendiri di Internet

Langkah pertama adalah memeriksa informasi pribadi yang tersedia secara daring. Pencarian tidak cukup dilakukan menggunakan nama lengkap, tetapi juga bisa mencakup alamat email, nama pengguna, dan nomor telepon.

Pengguna juga dapat memanfaatkan AI untuk merangkum informasi tentang dirinya yang tersebar di internet. Namun, penggunaan layanan tersebut tetap memiliki risiko kebocoran data maupun kesalahan teknis yang dapat membuat informasi terekspos ke publik.

2. Atur Akun Media Sosial menjadi Privat

Pengguna yang tidak ingin informasinya diakses secara luas dapat mengubah pengaturan akun menjadi privat. Cara ini dapat membatasi kemampuan mesin pencari dalam mengindeks unggahan baru serta menyulitkan perangkat pengumpul data otomatis dan alat OSINT dalam mengakses informasi. Periksa juga unggahan dan komentar lama, lalu hapus konten yang sudah tidak diperlukan.