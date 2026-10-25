Cara Menonaktifkan Nomor HP yang Otomatis Terhubung ke Semua Akun Google di Android 

Ilustrasi mengelola akun Google. (ComputerWorld)
JawaPos.com - Google menerapkan verifikasi nomor telepon secara otomatis pada perangkat Android.
Fitur tersebut memungkinkan nomor dari kartu SIM ditautkan ke seluruh akun Google yang masuk di ponsel, termasuk akun pekerjaan dan akun sekunder.
Mengutip Android Authority, dokumentasi dukungan Google yang diperbarui antara Agustus dan Oktober 2025 menyebutkan bahwa verifikasi nomor telepon aktif secara bawaan.
Catatan perubahan layanan Google Play pada 8 September 2025 juga menjelaskan bahwa proses tersebut berjalan otomatis saat penyiapan perangkat.
Sejumlah pengguna baru menyadari adanya fitur ini setelah menerima email dari noreply-phone-verification@google.com yang menginformasikan bahwa nomor telepon mereka telah diverifikasi.
Google menyebut verifikasi tersebut mendukung layanan seperti pemulihan akun dan pesan RCS, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci alasan nomor harus ditautkan ke semua akun dalam satu perangkat.
Penautan ini juga berlaku untuk akun yang ditambahkan kemudian. Jika pengguna mengganti kartu SIM, nomor baru dapat terhubung ke akun Google yang ada di perangkat tersebut.
Google dan operator seluler bahkan melakukan verifikasi ulang secara berkala, yang berpotensi menimbulkan biaya sesuai kebijakan operator.
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Jawa Pos
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