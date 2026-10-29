Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Frosinone membidik kemenangan kandang keempat beruntun di Serie A saat menghadapi Lecce di Stadio Benito Stirpe. (Frosinone)
JawaPos.com — Frosinone membidik kemenangan kandang keempat beruntun di Serie A saat menjamu Lecce di Stadio Benito Stirpe, Jumat (30/10/2026) pukul 00.30 WIB, dengan prediksi skor 2-1 untuk tuan rumah.
Bermodal 14 poin dan 17 gol, Canarini berpeluang melanjutkan kejutan sebagai tim promosi sekaligus menjaga posisi di papan atas melalui permainan agresif sejak awal pertandingan.
Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan kecenderungan berbeda pada awal laga.
Frosinone sangat produktif dalam 30 menit pertama, sedangkan Lecce justru paling banyak kebobolan pada periode tersebut dibandingkan seluruh peserta Serie A lainnya.
Baca Juga:Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo: Jay Idzes Absen, I Neroverdi Curi 3 Poin di Benito Stirpe
Situasi itu membuat duel di Benito Stirpe menarik sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, tuan rumah tetap perlu mengantisipasi kemampuan Lecce mencuri hasil positif dalam pertandingan tandang belakangan ini.
Frosinone layak diunggulkan karena tampil kuat di kandang dan memiliki serangan produktif dalam perjalanan awal musim.
Tim asuhan Massimiliano Alvini hanya kehilangan dua poin di markas sendiri, sehingga peluang mencatat empat kemenangan kandang beruntun terbuka.
Baca Juga:Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo di Liga Italia: Jay Idzes Absen, Tuan Rumah Bisa Amankan 3 Poin
Jika terwujud, rangkaian kemenangan tersebut akan menjadi yang pertama dalam sejarah Frosinone di Serie A.
Pencapaian itu sekaligus mempertegas keberhasilan Alvini membawa tim promosi bersaing dengan pendekatan permainan penuh energi dan keberanian menyerang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022