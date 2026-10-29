Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

JawaPos.com — Frosinone membidik kemenangan kandang keempat beruntun di Serie A saat menjamu Lecce di Stadio Benito Stirpe, Jumat (30/10/2026) pukul 00.30 WIB, dengan prediksi skor 2-1 untuk tuan rumah.

Bermodal 14 poin dan 17 gol, Canarini berpeluang melanjutkan kejutan sebagai tim promosi sekaligus menjaga posisi di papan atas melalui permainan agresif sejak awal pertandingan.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan kecenderungan berbeda pada awal laga.

Frosinone sangat produktif dalam 30 menit pertama, sedangkan Lecce justru paling banyak kebobolan pada periode tersebut dibandingkan seluruh peserta Serie A lainnya.

Situasi itu membuat duel di Benito Stirpe menarik sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, tuan rumah tetap perlu mengantisipasi kemampuan Lecce mencuri hasil positif dalam pertandingan tandang belakangan ini.

Mengapa Frosinone Diunggulkan di Benito Stirpe? Frosinone layak diunggulkan karena tampil kuat di kandang dan memiliki serangan produktif dalam perjalanan awal musim.

Tim asuhan Massimiliano Alvini hanya kehilangan dua poin di markas sendiri, sehingga peluang mencatat empat kemenangan kandang beruntun terbuka.

Jika terwujud, rangkaian kemenangan tersebut akan menjadi yang pertama dalam sejarah Frosinone di Serie A.