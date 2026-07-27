Google Tambah Opsi Login Akun Pakai Video Selfie, Diklaim Lebih Aman dari Deepfake

Ilustrasi Google Search. (Pixabay/Firmbee)
JawaPos.com - Google baru saja menambahkan opsi video selfie sebagai metode untuk masuk ke akun pengguna.
Fitur yang akan diumumkan pada Kamis (30/7) mendatang itu menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas penggunaan autentikasi biometrik sebagai pengganti kata sandi.
Google menjelaskan, fitur ini memberikan alternatif bagi pengguna yang terkunci dari akun mereka atau tidak memiliki akses ke ponsel maupun komputer yang biasanya digunakan untuk login.
Untuk mengaktifkannya, pengguna diminta merekam video selfie dengan mengikuti sejumlah instruksi di layar.
Seperti menoleh ke kanan atau kiri serta menganggukkan kepala. Video tersebut kemudian akan disimpan sebagai data referensi.
Apabila di kemudian hari pengguna mengalami kendala saat masuk ke akun, mereka dapat merekam video selfie baru.
Google akan membandingkan rekaman terbaru dengan video yang dibuat saat proses pengaturan guna memastikan identitas pengguna sesuai.
Salah satu tantangan terbesar yang ingin diatasi Google melalui fitur ini adalah memastikan bahwa yang berada di depan kamera benar-benar manusia, bukan bot ataupun video hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).
"Saat Anda menggunakan swafoto untuk masuk, kami menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk membantu mencegah upaya peniruan identitas seperti foto dan video palsu (yaitu, deep fake)," tulis Google dalam unggahan blognya seperti dikutip dari TechCrunch.
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"Misalnya, kami mencocokkan video Anda dengan swafoto yang tersimpan dan mengharuskan Anda melakukan gerakan sederhana untuk membuktikan bahwa itu adalah video langsung. Kami juga menggunakan praktik keamanan standar kami untuk mendeteksi dan membantu mencegah upaya masuk yang mencurigakan," lanjut Google.
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