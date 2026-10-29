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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

Frosinone membidik kemenangan kandang keempat beruntun di Serie A saat menghadapi Lecce di Stadio Benito Stirpe. (Frosinone) - Image

Frosinone membidik kemenangan kandang keempat beruntun di Serie A saat menghadapi Lecce di Stadio Benito Stirpe. (Frosinone)

JawaPos.com - Frosinone akan menjamu Lecce pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Benito Stirpe, Jumat (30/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 00.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Frosinone datang dengan modal produktivitas gol yang cukup menjanjikan. Mereka mampu mencetak delapan gol dalam dua pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi Lecce yang masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Di sisi lain, Lecce membutuhkan poin untuk memperbaiki posisinya di klasemen.

Kekalahan 0-2 dari Juventus pada pertandingan sebelumnya membuat tim berjuluk I Giallorossi itu harus segera bangkit. Namun, misi tersebut tidak akan mudah karena mereka berpotensi kehilangan sejumlah pemain di lini pertahanan.

Frosinone sejauh ini tampil cukup kompetitif sejak kembali ke Serie A. Tim asuhan Massimiliano Alvini mengumpulkan 14 poin dari delapan pertandingan awal dan berada di papan atas klasemen.

Mereka juga baru saja bermain imbang 4-4 melawan Atalanta dalam laga yang memperlihatkan kemampuan lini serang, meski masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor pertahanan.

Secara keseluruhan, Frosinone telah mencetak 17 gol dalam delapan pertandingan.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan saat menjamu Lecce. Apalagi, mereka memiliki peluang untuk mencatat empat kemenangan kandang beruntun di Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Editor: Banu Adikara
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