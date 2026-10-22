HP Android Kamu Sering Restart Sendiri? Jangan Panik, Coba 7 Jalan Berikut

Ilustrasi ponsel Android. (Pexels/Pixabay)
JawaPos.com - HP Android yang tiba-tiba restart sendiri bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi, jika masalah tersebut muncul berulang kali saat kamu sedang membuka aplikasi, bermain game, atau melakukan pekerjaan penting.
Kondisi ini bisa disebabkan berbagai hal. Mulai dari sistem yang bermasalah, aplikasi yang tidak kompatibel, hingga baterai yang mulai mengalami penurunan kualitas. Sebelum buru-buru membawa HP ke tempat servis atau membeli perangkat baru, ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi masalah tersebut.
Langkah-langkah ini dapat membantu kamu mengetahui kemungkinan penyebab HP sering restart sekaligus mengembalikan kinerjanya agar lebih stabil. Berikut sejumlah cara yang bisa kamu lakukan!
1. Periksa Kondisi Baterai HP
Baterai yang sudah menurun kualitasnya bisa menjadi salah satu penyebab HP restart sendiri. Kondisi ini biasanya ditandai dengan persentase baterai yang turun drastis, perangkat mati meskipun daya masih tersisa, atau HP tiba-tiba restart ketika menjalankan aplikasi berat.
Coba perhatikan apakah masalah tersebut muncul saat baterai berada di persentase tertentu atau ketika kamu menggunakan aplikasi yang membutuhkan banyak daya. Jika HP juga terasa panas atau baterainya menggembung, hentikan penggunaan dan jangan mencoba menekan atau membongkar baterai sendiri. Kamu bisa membawa perangkat ke pusat servis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2. Hapus Aplikasi yang Bermasalah
Aplikasi yang mengalami gangguan atau tidak kompatibel dengan versi Android di HP kamu dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Hal ini bisa terjadi setelah kamu memasang aplikasi baru atau memperbarui aplikasi tertentu.
Jika HP mulai sering restart setelah memasang aplikasi tertentu, coba hapus aplikasi tersebut dan perhatikan apakah masalahnya berkurang. Sebaiknya, unduh aplikasi dari Google Play Store dan hindari memasang APK dari sumber yang tidak tepercaya. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi risiko gangguan sistem akibat aplikasi yang bermasalah.
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