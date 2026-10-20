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Nanda Prayoga
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.02 WIB

HP Android Cepat Panas? Jangan Panik, Cek 6 Hal Ini Sebelum ke Tempat Servis!

Ilustrasi manajemen ponsel di HP Android. (Pexels/Pixabay) - Image

Ilustrasi manajemen ponsel di HP Android. (Pexels/Pixabay)

JawaPos.com - HP Android yang terasa panas saat digunakan sering kali membuat pengguna khawatir, terutama jika kondisi tersebut terjadi berulang kali. Padahal, suhu perangkat yang meningkat tidak selalu menandakan kerusakan. 

Aktivitas seperti bermain game, merekam video, menggunakan navigasi, hingga mengisi daya bisa membuat komponen HP bekerja lebih keras dari biasanya.

Meski begitu, kamu tetap perlu waspada jika HP terasa sangat panas, terutama saat tidak digunakan atau ketika suhu meningkat secara tidak wajar. Sebelum buru-buru membawanya ke tempat servis, ada beberapa hal yang bisa kamu periksa terlebih dahulu untuk mengetahui kemungkinan penyebabnya. 

Berikut enam hal yang perlu kamu cek saat HP Android cepat panas!

1. Cek Aplikasi yang Berjalan di Latar Belakang

Aplikasi yang terus berjalan meskipun tidak sedang dibuka bisa membuat prosesor HP bekerja lebih keras. Beberapa aplikasi juga melakukan sinkronisasi data, memperbarui konten, atau menggunakan koneksi internet di latar belakang sehingga menambah beban perangkat.

Kamu bisa membuka menu pengaturan baterai untuk melihat aplikasi yang menggunakan daya paling banyak. Jika ada aplikasi yang konsumsinya tidak wajar, coba batasi aktivitas latar belakangnya atau tutup aplikasi tersebut. Namun, jangan langsung menghapus aplikasi hanya karena penggunaan baterainya tinggi, sebab pemakaian tersebut juga bergantung pada aktivitas yang kamu lakukan.

2. Hindari Menggunakan HP untuk Aktivitas Berat Terlalu Lama

Bermain game dengan grafis tinggi, merekam video beresolusi tinggi, melakukan panggilan video, dan menggunakan aplikasi navigasi dalam waktu lama dapat meningkatkan suhu HP. Kondisi ini terjadi karena prosesor, GPU, kamera, dan komponen lainnya bekerja lebih intensif.

Editor: Bintang Pradewo
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