Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

JawaPos.com - Newcastle United akan bertandang ke markas Everton pada putaran keempat Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Jumat dini hari WIB, 30 Oktober 2026, kick off pukul 02.45 WIB, ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke perempat final.

Newcastle datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-0 di Premier League.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Mattias Jaissle setelah sebelumnya mengalami periode sulit dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan.

Di sisi lain, Everton justru sedang berusaha bangkit. Tim besutan David Moyes itu menelan dua kekalahan beruntun di liga, masing-masing dengan skor 0-2 saat menghadapi Chelsea dan Arsenal. Kondisi tersebut membuat laga Carabao Cup menjadi kesempatan bagi The Toffees untuk memperbaiki performa sekaligus menjaga peluang meraih trofi musim ini.

Everton sebenarnya mengawali musim dengan cukup baik. Mereka sempat melewati delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi sebelum akhirnya tersandung dalam dua laga terakhir Premier League.

Masalah yang perlu segera dibenahi Moyes adalah produktivitas lini depan. Everton baru mencetak delapan gol di Premier League musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asal Merseyside tersebut.

Situasi ini tentu menjadi perhatian menjelang kedatangan Newcastle. Everton membutuhkan permainan yang lebih efektif apabila ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Mereka juga harus berhati-hati agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain lawan untuk membangun serangan balik.