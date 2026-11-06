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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 6 November 2026 | 22.01 WIB

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

Toulouse incar kemenangan pada laga Strasbourg di Stadium de Toulouse dalam duel Ligue 1. (Toulouse) - Image

Toulouse incar kemenangan pada laga Strasbourg di Stadium de Toulouse dalam duel Ligue 1. (Toulouse)

JawaPos.com - Toulouse akan menghadapi Strasbourg pada pekan ke-10 Liga Prancis 2026/2027 di Stadium de Toulouse, Sabtu (7/11) pukul 02.45 WIB.

Tuan rumah memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama terkait produktivitas lini depan.

Toulouse tercatat gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir saat mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, Strasbourg datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan besar 5-1 atas Auxerre. 

Kedua kesebelasan memiliki jumlah poin yang sama, yakni 10 angka dari sembilan pertandingan. Toulouse berada di peringkat ke-12, sedangkan Strasbourg menempati posisi ke-13. 

Persoalan penyelesaian akhir memang menjadi salah satu kelemahan Toulouse musim ini.

Pelatih Jens Berthel Askou tentu berharap para pemain depannya bisa tampil lebih tenang ketika mendapatkan kesempatan.

Sebab, Toulouse berpotensi mencatat tiga pertandingan beruntun tanpa gol di kompetisi liga jika kembali gagal membobol gawang lawan.

Untuk komposisi pemain, Toulouse diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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