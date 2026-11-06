Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

JawaPos.com – Sebanyak 160 kamera pengintai bekerja memantau gerak senyap salah satu satwa paling misterius di Pulau Jawa, macan tutul Jawa (Panthera pardus melas) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) pada 5 November 2026, program creating shared value (CSV) Bakti BCA menemukan hasil analisis lapangan yang baru dalam rangkaian Java-Wide Leopard Survey (JWLS).

Hal ini dijalankan Bakti BCA bersama Kementerian Kehutanan, Balai Besar TNBTS, dan Yayasan SINTAS Indonesia.

Berdasar hasil analisis pada Agustus 2026, kamera pengintai yang dipasang di wilayah TNBTS hingga Maret 2026, mengidentifikasi 19 individu Macan Tutul Jawa. Terdiri atas 7 jantan, 10 betina, dan 2 anakan.

Setiap potret visual yang terekam membantu para peneliti mengurai tanda tanya besar seputar populasi, sebaran wilayah jelajah, hingga ketersediaan mangsa alami yang menopang kehidupan sang predator puncak sekaligus satwa endemik Pulau Jawa.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap keberadaan satwa langka indonesia termasuk macan tutul Jawa yang kelangsungan hidupnya masih menghadapi berbagai ancaman.

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”Pelestarian macan tutul Jawa tidak dapat dipisahkan dari menjaga ekosistem hutan secara keseluruhan. Sebagai predator puncak keberadaannya merupakan indikator vital bagi kesehatan hutan yang menjadi penyangga tata air dan keanekaragaman hayati,” ujar Hera F. Haryn dilansir dari Antara.

”Melalui pilar Bakti Lingkungan, kami mendukung kajian ilmiah ini guna memastikan setiap Langkah intervensi konservasi bertumpu pada data dan kondisi lapangan,” kata Hera.