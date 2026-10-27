iPhone Duo Bakal Punya Fitur Reachability Baru, Ramah Pengguna Kidal

Perangkat smartphone lipat pertama Apple, iPhone Duo. (Apple).
JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah mengembangkan fitur Reachability baru untuk memudahkan penggunaan iPhone lipat pertamanya, iPhone Duo.
Fitur tersebut memungkinkan pengguna menggeser posisi konten utama di layar luar ke kiri atau kanan agar lebih nyaman dijangkau, termasuk bagi pengguna kidal.
Dilansir dari Gizmochina, Mark Gurman dari Bloomberg melaporkan, fitur tersebut merupakan pengembangan dari Reachability yang selama ini tersedia di iPhone.
Pada model iPhone biasa, fitur itu berfungsi menurunkan tampilan layar agar lebih mudah dijangkau dengan ibu jari.
Namun, pada iPhone Duo, Apple dikabarkan menyiapkan pendekatan berbeda dengan menyesuaikan posisi antarmuka secara horizontal.
Kehadiran fitur ini menjadi perhatian karena posisi tombol dan elemen antarmuka pada layar luar iPhone lipat dikhawatirkan kurang nyaman bagi pengguna kidal.
Meski demikian, berdasarkan masukan dari sejumlah pengguna kidal, persoalan tersebut disebut tidak terlalu mengganggu penggunaan sehari-hari.
Sementara itu, penggunaan layar utama yang lebih besar dinilai tidak menimbulkan persoalan serupa.
Sebab, sebagian besar pengguna cenderung mengoperasikan perangkat dengan kedua tangan ketika layar bagian dalam dibuka.
Di luar pengembangan perangkat lunak, prospek iPhone Duo pertama Apple juga dinilai cukup menjanjikan.
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