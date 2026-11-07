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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 7 November 2026 | 15.06 WIB

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

Frosinone membidik kemenangan di markas Cagliari pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 setelah terakhir menang di sana pada 2013. (Frosinone) - Image

Frosinone membidik kemenangan di markas Cagliari pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 setelah terakhir menang di sana pada 2013. (Frosinone)

JawaPos.com — Frosinone diprediksi mengalahkan Cagliari 2-1 pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Unipol Domus, Sabtu (7/11/2026) pukul 21.00 WIB, untuk mengakhiri penantian kemenangan selama 13 tahun di kandang lawan.

Tim promosi penghuni peringkat keenam itu datang dengan modal enam kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir, sementara tuan rumah sedang terjebak dalam empat kekalahan beruntun.

Pertemuan Cagliari vs Frosinone menghadirkan pertarungan dua tim dengan arah performa berbeda.

Cagliari kehilangan momentum setelah mengawali musim secara menjanjikan, sedangkan Canarini terus menunjukkan kemampuan bersaing seusai kembali ke kasta tertinggi Italia.

Meski lebih diunggulkan, Frosinone tetap menghadapi tantangan besar di Sardinia.

Selain belum menang di markas Cagliari sejak 2013, pasukan Massimiliano Alvini harus menjalani pertandingan tanpa Antonio Raimondo, penyumbang delapan gol musim ini.

Mengapa Cagliari Kehilangan Momentum?

Cagliari sedang berada dalam periode sulit setelah menelan empat kekalahan beruntun menghadapi Monza, Bologna, Roma, dan Lazio.

Rangkaian hasil tersebut membuat tim asuhan Fabio Pisacane tertahan di peringkat ke-12 klasemen Serie A.

Situasinya sangat berbeda dibandingkan lima pertandingan pembuka ketika Cagliari mengoleksi empat kemenangan.

Editor: Banu Adikara
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