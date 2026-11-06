Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda jika melihat posisi di klasemen sementara. Dewa United berada di papan atas, sedangkan PSIM masih berusaha keluar dari zona bawah. Meski begitu, pertandingan ini tetap menarik karena Laskar Mataram memiliki modal positif setelah meraih kemenangan pada pekan sebelumnya.

PSIM saat ini menempati peringkat ke-15 dengan koleksi lima poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Dewa United berada di posisi kedua dengan raihan 17 poin. Perbedaan tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Namun, posisi klasemen bukan satu-satunya hal yang menentukan hasil pertandingan. PSIM tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melanjutkan momentum positif, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kemenangan 2-1 atas Borneo FC Samarinda pada 1 November 2026 menjadi bekal penting bagi PSIM. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian Laskar Mataram untuk meraih kemenangan perdana di kompetisi musim ini.

Tambahan tiga poin itu diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Sebelumnya, PSIM cukup kesulitan mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pertandingan awal. Karena itu, kemenangan atas Borneo FC bisa menjadi titik awal untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Menjelang pertandingan melawan Dewa United, PSIM juga memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Tim pelatih melakukan evaluasi terhadap penampilan sebelumnya sekaligus memaksimalkan waktu pemulihan pemain agar kondisi skuad tetap terjaga.