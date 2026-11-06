CNET Uji Ketahanan iPhone Duo Pakai Mesin Khusus, 260 Ribu Kali Dilipat

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)
JawaPos.com - Ketahanan engsel dan layar lipat iPhone Duo tengah diuji oleh CNET menggunakan mesin khusus bernama Fold-a-Phone, dan tercatat sudah lebih dari 260 ribu kali dilipat.
Mekanismenya perangkat tersebut terus-menerus dilipat dan dibuka selama 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, untuk mengetahui seberapa kuat mekanisme layar lipatnya.
Seperti dilansir dari 9to5mac, pengujian ini telah berlangsung selama lebih dari satu minggu dan disiarkan secara langsung melalui YouTube setiap hari kerja. Siaran dimulai pukul 13.00 hingga 17.00 waktu Eastern Time (ET).
Saat siaran langsung terakhir berakhir, iPhone Duo tercatat telah melewati lebih dari 260.000 kali lipatan.
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Hingga tahap tersebut, engsel dan bagian lipatan layar dinyatakan masih terlihat dalam kondisi baik.
CNET merancang Fold-a-Phone secara khusus untuk menjalankan pengujian berulang tanpa henti.
Metode ini memungkinkan mereka memantau kondisi perangkat setelah mengalami ribuan hingga ratusan ribu kali proses buka-tutup.
Meski hasil sementara menunjukkan kondisi yang cukup baik, pengujian terhadap iPhone duo belum berakhir.
CNET berencana melanjutkan proses tersebut setiap hari setidaknya hingga 20 November untuk melihat apakah muncul perubahan pada engsel maupun layar seiring bertambahnya jumlah lipatan.
Pengujian ini menjadi salah satu cara untuk melihat ketahanan perangkat lipat Apple dalam penggunaan jangka panjang.
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