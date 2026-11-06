Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

PSIM Yogyakarta menjamu Dewa United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026). (Dewa United)
JawaPos.com — Dewa United diprediksi menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026) sore WIB, untuk menjaga persaingan papan atas.
Banten Warriors datang dengan modal 17 poin, sedangkan tuan rumah memburu kemenangan kedua setelah baru mengakhiri penantian tiga poin perdananya musim ini.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membawa bekal kemenangan dengan skor identik pada pekan sebelumnya.
PSIM menundukkan Borneo FC 2-1, sementara Dewa United mengalahkan pemuncak klasemen Persija Jakarta dengan hasil serupa.
Dua kemenangan yang sama-sama diraih dengan selisih satu gol pada pekan sebelumnya tersebut membuat duel di Bantul punya daya tarik lebih dari sekadar perbedaan posisi klasemen.
Laskar Mataram ingin membuktikan kebangkitannya bisa berlanjut, sedangkan tim tamu membutuhkan hasil maksimal untuk terus menekan Persija.
Dewa United lebih diunggulkan karena memiliki catatan kompetisi yang lebih konsisten dibandingkan PSIM hingga delapan pertandingan awal.
Pasukan Osmar Loss menempati peringkat kedua dengan 17 poin, hanya berjarak satu angka dari Persija di puncak.
Sebaliknya, PSIM masih berada di urutan ke-15 dengan lima poin dari delapan penampilan. Koleksi tersebut berasal dari satu kemenangan, dua hasil imbang, serta lima kekalahan yang membuat tambahan poin terasa sangat penting.
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