Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, bertekad memperbaiki penampilannya setelah melakukan kesalahan yang berujung gol dalam kemenangan atas Melbourne Victory. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Fitrah Maulana berjanji memperbaiki performanya setelah sempat melakukan kesalahan dalam kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory pada pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut berlangsung di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11/2026).
Salah satu sorotan dari penampilan Fitrah adalah ketika dia gagal menangkap bola atas yang membuat bola menjadi liar dan berujung gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71.
Menyikapi kesalahannya dalam pertandingan melawan Melbourne Victory, Fitrah mengaku bahwa kesalahan tidak bisa dihindari. Namun, dia memastikan akan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.
"Kita tidak bisa menghindari kesalahan, tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya," tulis Fitrah Maulana di Instagram, Kamis (5/11/2026).
Selain membahas kesalahannya, Fitrah mengaku menangis karena mendapatkan kesempatan membela tim masa kecilnya, Persib Bandung, di ACL Two.
Kiper berusia 20 tahun tersebut bertekad untuk terus meningkatkan kualitas permainannya bersama Maung Bandung.
"Alhamdulillah kemenangan ini hasil dari kerja keras tim, aku menangis bukan karena aku melakukan kesalahan tetapi aku menangis karena betapa bangga nya bisa bermain di tim ini, tim impianku sejak kecil dan betapa luar biasanya tim ini. Banyak hal yang masih harus di perbaiki, tetap fokus dan kerja lebih keras lagi. Terimakasih coach dan Bobotoh," tutup Fitrah Maulana.
Kebobolan dari Melbourne Victory menjadi gol pertama yang bersarang di gawang Persib saat dikawal Fitrah di ACL Two. Sebelumnya, dia sempat mencatatkan clean sheet ketika menghadapi Melbourne Victory pada 28 Oktober 2026.
Pada pertandingan kali ini, Fitrah tidak mencatatkan satu pun penyelamatan. Meski demikian, dia memiliki akurasi umpan yang mencapai 79 persen.
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