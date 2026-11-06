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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 6 November 2026 | 18.22 WIB

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

Pelatih Madura United Ze Gomes akan menghadapi mantan tim yang pernah dilatihnya, Arema FC. (Istimewa) - Image

Pelatih Madura United Ze Gomes akan menghadapi mantan tim yang pernah dilatihnya, Arema FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengalaman Ze Gomes saat menangani Arema FC menjadi salah satu hal menarik menjelang pertemuan Madura United kontra Singo Edan pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Meski pernah menjadi bagian dari klub asal Malang tersebut, pelatih Madura United itu dinilai tidak memiliki banyak gambaran mengenai kondisi Arema saat ini.

Madura United akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan tambahan poin dengan kepentingan berbeda di klasemen sementara.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menilai pengalaman Ze Gomes ketika menangani Singo Edan tidak serta-merta menjadi keuntungan bagi Madura United. Menurutnya, sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh Arema sejak pelatih asal Portugal tersebut meninggalkan klub.

Caldas menyebut sebagian besar pemain Arema saat ini berbeda dibandingkan dengan skuad pada masa kepelatihan Ze Gomes. Hanya beberapa pemain yang masih bertahan, terutama dari kalangan pemain asing dan sejumlah pemain lokal.

"Mengenai situasi khusus ini, menurut saya sudah terjadi cukup banyak perubahan di sini sejak masa ia melatih Arema. Hampir semua pemainnya sudah berbeda, hanya sedikit yang tersisa terutama di kalangan pemain asing, meskipun masih ada beberapa pemain lokal," ujar Caldas.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu tetap memberikan penilaian positif terhadap kemampuan Ze Gomes. Ia menganggap mantan pelatih Arema tersebut sebagai sosok yang cerdas dan mampu menunjukkan hasil bagus setelah mendapatkan waktu untuk bekerja bersama Madura United.

Caldas juga menyadari pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah. Madura United memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

"Saya menganggapnya sebagai pelatih yang cerdas. Saya sempat bertemu dengannya di kongres teknis. Akhirnya ia memiliki waktu untuk bekerja, dan hasilnya terlihat jelas. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya yakin pertandingan nanti akan sangat sulit, tetapi Arema sudah siap," lanjutnya.

Editor: Edi Yulianto
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