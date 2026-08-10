HP Android Cepat Panas? Coba Matikan 7 Fitur Ini, Bisa Bikin Suhu Lebih Stabil

Ilustrasi HP Android. (Pexels)
JawaPos.com - HP Android yang tiba-tiba terasa panas saat digunakan tentu cukup mengganggu. Selain membuat tangan tidak nyaman ketika menggenggam perangkat, suhu yang terlalu tinggi juga bisa membuat performa HP menurun dan baterai lebih cepat terkuras.
Kondisi tersebut tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan. Sejumlah fitur dan aktivitas yang berjalan di latar belakang dapat membuat prosesor, koneksi, layar, maupun komponen lain bekerja lebih keras. Jika HP kamu sering terasa panas, ada beberapa fitur yang bisa dikurangi atau dimatikan ketika memang tidak sedang dibutuhkan.
Berikut 7 fitur Android yang bisa kamu cek untuk membantu mengurangi beban kerja perangkat!
1. Matikan GPS atau Lokasi Jika Tidak Dibutuhkan
Fitur lokasi memungkinkan berbagai aplikasi mengetahui posisi HP secara berkala. Kemampuan ini memang berguna untuk navigasi, layanan transportasi online, cuaca, hingga aplikasi tertentu.
Namun, jika layanan lokasi terus aktif sementara tidak sedang digunakan, beberapa aplikasi dapat tetap mengakses informasi lokasi di latar belakang. Kamu bisa mematikan lokasi ketika tidak membutuhkannya atau membatasi izin lokasi untuk aplikasi tertentu.
Caranya, buka Pengaturan > Lokasi, kemudian nonaktifkan fitur tersebut. Kamu juga bisa mengecek aplikasi mana saja yang memiliki akses lokasi dan mengubah izinnya sesuai kebutuhan.
2. Nonaktifkan Bluetooth Saat Tidak Dipakai
Bluetooth memang tidak selalu menjadi penyebab utama HP panas. Namun, koneksi yang terus aktif dapat membuat perangkat tetap melakukan pemindaian dan mempertahankan koneksi dengan perangkat lain.
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