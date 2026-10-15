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Nanda Prayoga
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Notifikasi Iklan Mengganggu di HP Android? Begini Cara Menghentikannya

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - Notifikasi iklan yang terus muncul di HP Android bisa mengganggu aktivitas pengguna, terutama ketika sedang membuka aplikasi atau membaca pesan penting. Iklan tersebut terkadang berasal dari notifikasi situs web di browser, aplikasi yang mengirim promosi, atau aplikasi tertentu yang menampilkan iklan secara berlebihan.

Jika dibiarkan, notifikasi semacam ini bisa membuat layar dipenuhi pemberitahuan yang tidak diinginkan. Kamu bisa menghentikannya melalui pengaturan Android tanpa harus memasang aplikasi tambahan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi hingga menghentikan notifikasi iklan di HP Android!

1. Matikan Notifikasi dari Aplikasi yang Mengganggu

Cara pertama adalah memeriksa aplikasi yang paling sering mengirim notifikasi iklan. Buka Pengaturan di HP Android kamu, kemudian pilih menu Notifikasi atau Notifications. Cari daftar notifikasi aplikasi dan periksa aplikasi yang sering menampilkan pemberitahuan promosi.

Jika menemukan aplikasi yang tidak ingin mengirim notifikasi, pilih aplikasi tersebut lalu nonaktifkan izinnya. Kamu juga bisa menekan lama notifikasi iklan yang muncul untuk mengetahui aplikasi pengirimnya, kemudian mematikan notifikasi langsung dari menu yang tersedia.

2. Hentikan Notifikasi Iklan dari Google Chrome

Notifikasi iklan juga bisa berasal dari situs web yang pernah kamu izinkan mengirim pemberitahuan melalui Google Chrome. Untuk menghentikannya, buka Chrome, ketuk ikon tiga titik, lalu pilih Setelan atau Settings. Setelah itu, masuk ke Setelan situs atau Site settings dan pilih Notifikasi atau Notifications.

Periksa daftar situs yang diizinkan mengirim notifikasi. Jika terdapat situs yang tidak dikenal atau sering mengirim iklan, pilih situs tersebut lalu blokir atau hapus izinnya. Dengan cara ini, kamu bisa menghentikan pemberitahuan dari situs tertentu tanpa harus menonaktifkan seluruh notifikasi Chrome.

3. Periksa Izin Notifikasi dari Browser Lain

Editor: Diar Candra
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