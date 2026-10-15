Notifikasi Iklan Mengganggu di HP Android? Begini Cara Menghentikannya

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)
JawaPos.com - Notifikasi iklan yang terus muncul di HP Android bisa mengganggu aktivitas pengguna, terutama ketika sedang membuka aplikasi atau membaca pesan penting. Iklan tersebut terkadang berasal dari notifikasi situs web di browser, aplikasi yang mengirim promosi, atau aplikasi tertentu yang menampilkan iklan secara berlebihan.
Jika dibiarkan, notifikasi semacam ini bisa membuat layar dipenuhi pemberitahuan yang tidak diinginkan. Kamu bisa menghentikannya melalui pengaturan Android tanpa harus memasang aplikasi tambahan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi hingga menghentikan notifikasi iklan di HP Android!
1. Matikan Notifikasi dari Aplikasi yang Mengganggu
Cara pertama adalah memeriksa aplikasi yang paling sering mengirim notifikasi iklan. Buka Pengaturan di HP Android kamu, kemudian pilih menu Notifikasi atau Notifications. Cari daftar notifikasi aplikasi dan periksa aplikasi yang sering menampilkan pemberitahuan promosi.
Jika menemukan aplikasi yang tidak ingin mengirim notifikasi, pilih aplikasi tersebut lalu nonaktifkan izinnya. Kamu juga bisa menekan lama notifikasi iklan yang muncul untuk mengetahui aplikasi pengirimnya, kemudian mematikan notifikasi langsung dari menu yang tersedia.
2. Hentikan Notifikasi Iklan dari Google Chrome
Notifikasi iklan juga bisa berasal dari situs web yang pernah kamu izinkan mengirim pemberitahuan melalui Google Chrome. Untuk menghentikannya, buka Chrome, ketuk ikon tiga titik, lalu pilih Setelan atau Settings. Setelah itu, masuk ke Setelan situs atau Site settings dan pilih Notifikasi atau Notifications.
Periksa daftar situs yang diizinkan mengirim notifikasi. Jika terdapat situs yang tidak dikenal atau sering mengirim iklan, pilih situs tersebut lalu blokir atau hapus izinnya. Dengan cara ini, kamu bisa menghentikan pemberitahuan dari situs tertentu tanpa harus menonaktifkan seluruh notifikasi Chrome.
3. Periksa Izin Notifikasi dari Browser Lain
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022