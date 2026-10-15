Begini Cara Mengetahui Aplikasi Android yang Mengakses Kamera dan Lokasi

JawaPos.com - Sejumlah aplikasi di HP Android membutuhkan akses kamera dan lokasi untuk menjalankan fungsinya.

Namun, tidak semua aplikasi memerlukan izin tersebut setiap saat. Karena itu, penting bagi pengguna untuk memeriksa aplikasi mana saja yang memiliki akses ke kamera dan lokasi di perangkat.

Kamu bisa mengeceknya melalui pengaturan privasi Android tanpa harus memasang aplikasi tambahan. Dengan mengetahui izin yang diberikan, kamu dapat membatasi akses aplikasi yang tidak diperlukan sekaligus menjaga privasi saat menggunakan HP.

Berikut cara mengetahui aplikasi Android yang mengakses kamera dan lokasi!

1. Buka Pengaturan Privasi

Langkah pertama, buka menu Pengaturan atau Settings di HP Android kamu. Setelah itu, cari menu Privasi atau Privacy. Pada beberapa perangkat, menu ini bisa memiliki nama atau letak yang sedikit berbeda, tergantung merek dan versi Android yang digunakan.

Di dalam menu tersebut, kamu dapat menemukan pengaturan terkait izin aplikasi, termasuk akses kamera dan lokasi. Pilih menu pengelolaan izin atau Permission Manager untuk melihat aplikasi yang memiliki akses ke fitur tersebut.

2. Cek Aplikasi yang Memiliki Akses Kamera

Setelah masuk ke pengelolaan izin, pilih Kamera atau Camera. Android akan menampilkan daftar aplikasi yang diizinkan menggunakan kamera, baik sepanjang waktu saat aplikasi digunakan maupun berdasarkan izin yang diberikan.