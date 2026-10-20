Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC akan menghadapi Java United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Isenmulang Kalteng FC memiliki modal positif setelah meraih kemenangan perdana musim ini.

Pertandingan ini pun diperkirakan berjalan ketat.

Isenmulang membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi, sedangkan Java United ingin menjaga momentum agar tidak kehilangan persaingan dengan tim-tim lain.

Setelah kesulitan mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pertandingan, Isenmulang memiliki kesempatan membuktikan bahwa kemenangan atas Persijap bukan sekadar hasil sesaat.

Bermain di Stadion Maguwoharjo memberikan kesempatan bagi Isenmulang untuk meraih kemenangan di pertandingan ini.