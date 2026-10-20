Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

Isenmulang Kalteng FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC akan menghadapi Java United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) pukul 15.30 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Baca Juga:Istri Cetak Gol untuk Persija Women, Takumu Nishihara Terpacu Bawa Persiba Raih Kemenangan
Isenmulang Kalteng FC memiliki modal positif setelah meraih kemenangan perdana musim ini.
Pertandingan ini pun diperkirakan berjalan ketat.
Isenmulang membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi, sedangkan Java United ingin menjaga momentum agar tidak kehilangan persaingan dengan tim-tim lain.
Baca Juga:Prediksi Skor Sabah FK vs Dortmund di Liga Champions: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman
Setelah kesulitan mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pertandingan, Isenmulang memiliki kesempatan membuktikan bahwa kemenangan atas Persijap bukan sekadar hasil sesaat.
Bermain di Stadion Maguwoharjo memberikan kesempatan bagi Isenmulang untuk meraih kemenangan di pertandingan ini.
Di sisi lain, Java United FC datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan sejumlah hasil yang positif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022