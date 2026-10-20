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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.31 WIB

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

Fenerbahce menjamu Slavia Praha di Liga Champions. (Istimewa) - Image

Fenerbahce menjamu Slavia Praha di Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com - Fenerbahce akan menjamu Slavia Praha pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sukru Saracoglu Stadium, Selasa (20/10) pukul 23.45 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pertama setelah melewati dua pertandingan awal tanpa hasil maksimal.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Fenerbahce untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah mengalami kekalahan telak di pertandingan sebelumnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan penting bagi wakil Turki tersebut.

Pertandingan melawan Slavia Praha memiliki arti penting bagi Fenerbahce.

Dukungan suporter diharapkan mampu mendorong Fenerbahce tampil lebih berani sejak menit awal. Meski demikian, mereka tetap harus menjaga keseimbangan permainan. 

Di sisi lain, Slavia Praha juga belum menemukan hasil yang diharapkan di Liga Champions musim ini.

Slavia Praha juga memiliki catatan kurang baik dalam sejumlah pertandingan terakhir di kompetisi Eropa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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